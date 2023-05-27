الجهاز الطبي للأهلي يكشف حقيقة إصابة بيرسي تاو

أكد الجهاز الطبي للنادي الأهلي أن الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق لا يعاني من إصابة قوية، وأن الأمر لا يتعدى إجهاد عام، وفضّل الجهاز الفني استبعاده من قائمة مباراة طلائع الجيش الأخيرة في الدوري.

وأشار الجهاز الطبي للأهلي إلى أن بيرسي تاو سيُشارك فى مران الفريق اليوم، السبت، بشكل طبيعى ليكون تحت تصرّف الجهاز الفني في مباراة سيراميكا المقبلة بالدوري.

وخرج اللاعب الجنوب أفريقي من قائمة الأهلي لمباراة طلائع الجيش التي أقيمت أمس، الجمعة، باستاد الكلية الحربية فى اللقاء المؤجل من الجولة 22 لبطولة الدوري الممتاز والتي فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة.

ويبدأ الأهلي اليوم الاستعداد لمباراة سيراميكا المقرر لها التاسعة والنصف مساء بعد غد، الاثنين، فى الدوري الممتاز، ويحتل الأهلي قمة الدوري برصيد 59 نقطة من 322 مباراة ، حيث حقق الفوز في 18 مباراة وتعادل في 5 مباريات ولم يعرف طعم الخسارة حتى الأن وسجل لاعبيه 44 هدفاً واهتزت شباكه 7 مرات.

على صعيد متصل، قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى ، إن الفريق حقق فوزًا مهمًّا وصعبًا على حساب طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح أنه سعيد بالفوز رغم الغيابات العديدة بعد أن تم منح راحة لعدد كبير من اللاعبين، وقال إن من شاركوا خلال اللقاء ظهروا بشكل مميز وقدموا المطلوب.

وأشار إلى أن مصطفى شوبير سوف يخضع لفحص طبي في مران الفريق غدًا، وأنه يؤدي بشكل جيد ومع المشاركة في المباريات يكتسب المزيد من الخبرات، وأن بقية الحراس في طريقهم للتحسن والعودة بشكل تدريجي إلى المشاركة في التدريبات.

وأكمل: «لدينا ضغط مباريات ونستعد منذ فترة طويلة، واللاعبون تعودوا على أن كل مباراة قادمة هي الأهم، وقد وصلنا إلى مستوى مميز وما زال لدينا الكثير».