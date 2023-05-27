المفوضية الأوروبية تبرم اتفاقا مع "بيونتيك-فايزر" لتأمين المزيد من لقاحات كورونا‎‎

السبت 27/مايو/2023 - 02:18 م

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم السبت، توصلها إلى اتفاق جديد، من خلال هيئة التأهب والاستجابة للطوارئ الصحية (هيرا)، لتأمين المزيد من لقاحات فيروس كورونا للدول الأعضاء، مع شركتي "بيونتيك-فايزر" العالميتين للأدوية.

وذكرت المفوضية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي - أن عقد توريد اللقاحات الحالي يأخذ في الاعتبار الوضع الوبائي الراهن، مع الاستمرار في ضمان الوصول إلى أحدث إصدار متاح من اللقاح في حالة ظهور متغيرات كوفيد-19 المثيرة للقلق في المستقبل.

وضمنت الاتفاقية التي تم الإعلان عنها اليوم، تعديلات على العقود الماضية تضمنت تخفيض كمية الجرعات التي تشتريها الدول الأعضاء بموجب العقد. وبعد دفع الرسوم، سيتم تحويل الجرعات المتعاقد عليها في الأصل إلى أوامر اختيارية وأيضا تمديد الفترة الزمنية التي ستتمكن فيها الدول الأعضاء من استلام اللقاحات حتى 4 سنوات من الآن ثم إمكانية الاستمرار في الحصول على جرعات إضافية تصل إلى الحجم الأصلي المتعاقد عليه حتى نهاية العقد لتلبية الاحتياجات في حالة ارتفاع الحالات وتدهور الوضع الوبائي.