النقض تؤيد إعدام المهدي المنتظر قاتل والده بإمبابة

قضت محكمة النقض بإقرار حكم الاعدام الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهم بالاعدام بتهمة قتل والده بدائرة قسم إمبابة عمداً مع سبق الإصرار وذلك بعد قبول طعن النيابة العامة بتأييد اعدامه ورفض طعن المتهم .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رضا حسین، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين على حسنين ، عادل عمارة ، أحمد أمين ، هشام الجندي، د.أكرم بكري ، ومحمد تركي ، وتامر الجمال ، وحسن ذكي ، وحاتم عبد الباري سليمان ، وحسام حسين الجيزاوي، ومحمد باشا نواب رئيس المحكمة .

وترجع تفاصيل الجريمة إلى قيام محمد محمد السيد بدائرة قسم إمبابة بقتل والده محمد السيد عمداً مع سبق الإصرار وذلك بعد أن قامت وحشية الوحوش الضارية في البرية فقام بلا رادع من قيم ولا أخلاق ولا دين ولا صلة رحم وغريزة البنوة لوالده مخططاً لجريمته الشنعاء بطريقة تحدث دويا وصدمة ورعب لكل من يسمع بها فهداه تفكيره الضال إلى جريمته التي لم يعهد بها المجتمع المصري من أدناه إلى أقصاه بحجة دوام الخلافات الأسرية بينه وبين والده بسبب أفكاره غير السوية التي يدعي فيها أنه المهدي المنتظر والتي اعتاد المجني عليه تعنيفه عليها ضربا وسباً ونهرا في محاولة لتقويم سلوكه المعوج واقصائه عن أفكاره غير السوية فبيت النية وعقد العزم على الخلاص من أبيه فقتله ، وذلك بإحضار خنجراً وانتظره حتى استغرق في نومه بحجره نومه وباغته بالطعنات في مواضع مختلفة حتى أزهق روحه.