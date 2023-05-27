أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الاعتداء المسلح الذي تعرض له مبنى الملحقية العسكرية الليبية في العاصمة السودانية الخرطوم.
ونددت الأمانة العامة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت - بالاعتداءات المتكررة على المباني الدبلوماسية بالخرطوم، وشددت على ضرورة احترام حرمة المباني الدبلوماسية والالتزام بالاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
العالم
التعاون الإسلامي تدين الاعتداء على الملحقية العسكرية الليبية بالخرطوم
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أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الاعتداء المسلح الذي تعرض له مبنى الملحقية العسكرية الليبية في العاصمة السودانية الخرطوم.
أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الاعتداء المسلح الذي تعرض له مبنى الملحقية العسكرية الليبية في العاصمة السودانية الخرطوم.