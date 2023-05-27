التعاون الإسلامي تدين الاعتداء على الملحقية العسكرية الليبية بالخرطوم

السبت 27/مايو/2023 - 02:16 م

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الاعتداء المسلح الذي تعرض له مبنى الملحقية العسكرية الليبية في العاصمة السودانية الخرطوم.

ونددت الأمانة العامة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت - بالاعتداءات المتكررة على المباني الدبلوماسية بالخرطوم، وشددت على ضرورة احترام حرمة المباني الدبلوماسية والالتزام بالاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

