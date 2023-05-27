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السبت 27 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

التعاون الإسلامي تدين الاعتداء على الملحقية العسكرية الليبية بالخرطوم

منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي
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 أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الاعتداء المسلح الذي تعرض له مبنى الملحقية العسكرية الليبية في العاصمة السودانية الخرطوم.
ونددت الأمانة العامة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت - بالاعتداءات المتكررة على المباني الدبلوماسية بالخرطوم، وشددت على ضرورة احترام حرمة المباني الدبلوماسية والالتزام بالاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
 

منظمة التعاون الإسلامي الملحقية العسكرية الليبية الخرطوم