وزارة الدفاع الألمانية: برلين تتلقى طلبًا من كييف بتزويدها بصواريخ "توروس" الموجهة

السبت 27/مايو/2023 - 02:16 م

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم السبت، تلقيها طلبا من الحكومة الأوكرانية بتزويدها بصواريخ موجهة من طراز "توروس".

وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الألمانية في تصريحات -نقلتها هيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله" على موقعها الإلكتروني- "تلقينا طلبا من الجانب الأوكراني في الأيام الأخيرة".

ويبلغ مدى صواريخ "توروس" الموجهة أكثر من 500 كيلومتر، ويتم تصنيعها بالتعاون بين ألمانيا والسويد، وهو ما من شأنه تمكين الجيش الأوكراني من استهداف الأراضي الروسية.

ولفتت هيئة الإذاعة الألمانية إلى أن حلفاء الحكومة الأوكرانية يتوخون الحذر حاليا بشأن توفير أسلحة لأوكرانيا يمكن أن يصل مداها إلى روسيا.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتز قد أكد، أمس الجمعة، أن الأسلحة التي قدمتها ألمانيا لأوكرانيا لن تُستخدم لضرب الأراضي الروسية، موضحا أن "الأسلحة التي قدمناها لن تستخدم إلا في الأراضي الأوكرانية".