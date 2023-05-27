نشاط للرياح والحرارة 37 بشرم الشيخ

تشهد سماء محافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، شوائب عالقة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، أدت إلى تدهور الرؤية الأفقية على عدد من الطرق، وفي مدينة السلام شرم الشيخ، سجلت محطات الأرصاد الجوية 3000 متر رمال مثارة ودرجة الحرارة 37.

وأشارت هيئة الرصاد الجوية في بيان لها، إلى استمرارالغطاء السحابي على جميع الأنحاء، شمال وجنوب الصعيد وسيناء والمدن المطلة على خليج السويس والبحر الاحمر؛ وبالتالي تكون فرص الأمطار قائمة على المناطق السالف ذكرها خفيفة إلى متوسطة الشدة ورعدية أحيانا.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من التقلبات الجوية، وسط توقعات بانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة، وفترة شديدة من عدم الاستقرار درجات الحرارة

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم على مدن المحافظة: رأس سدر الصغرى 22 والعظمى 36، وفى طابا الصغرى 20 والعظمى 34، وفى كاترين الصغرى 13 والعظمى 31، وفي طور سيناء الصغرى 15 والعظمى 25، وشرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 37.

الحالة المرورية

من جانب آخر، أعلنت الإدارة العامة للمرور بجنوب سيناء، أن الحالة المرورية، اليوم على الطرق الصحراوية، تشهد سيولة تامة على معظم طرق مدن المحافظة، لا سيما عدم تلقي غرفة العمليات أي بلاغات تفيد بوجود معوقات على الطرق أو تأثير على الحركة المرورية.

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