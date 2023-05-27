ما فعله لا يليق بأهل القرآن.. أول رد من نقابة القراء علي فيديو الشيخ ممدوح عامر

استنكرت نقابة القراء، برئاسة الشيخ محمد حشاد، نقيب قراء الجمهورية وشيخ عموم المقارئ المصرية، الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي للقارئ ممدوح عامر، وهو يرقص ويتمايل ويغنى، في أحد الأفراح مع مطرب .

وأضافت النقابة، في بيان لها: أنه كان الأولى بالقارئ أن يحترم القرآن الكريم الذي يتعايش منه والذي جعل له اسم بين الناس، ولكن للأسف الشديد لم يفعل ذلك، وإنما هبط إلى مستوى متدني لا يليق بأهل القرآن والنقابة سوف تقوم بما تراه مناسبا تجاه هذا الموضوع.

يذكر أن القاريء الشيخ ممدوح، كان قد أثار حالة من الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهوره، في الأيام القليلة الماضية، بجانب مطرب شعبي يتبادلان الأغاني والرقص، وهو ما أثار رواد السوشيال ميديا وأحدث حالة من الغضب كبيرة بين جموعهم.

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