محافظ شمال سيناء يتابع سير امتحانات الدبلومات الفنية بالمحافظة

تابع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء سير وانتظام الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023/2022.

وأكد المحافظ على انتظام عدد ٣٨٧١ طالبا وطالبة بالدبلومات الفنية "الصناعي-التجاري-الفندقي-الزراعي" في أداء الامتحانات في عدد 23 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، وسط إجراءات مشددة.

وأضاف المحافظ، أنه تم التنسيق مع مديرية أمن شمال سيناء وأقسام الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة واللجان بجانب توقيع بروتوكولات تعاون بين المديرية وعدد من مديريات الخدمات لتوفير احتياجات الملاحظين وتقديم الخدمات المتنوعة خلال الامتحانات.

ووجه المحافظ بتطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان الامتحان وفقا للقرارات والتعليمات الوزارية، ومنع اصطحاب الهاتف المحمول للطلبة والملاحظين داخل لجان الامتحانات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الغش، وتوفير الجو المناسب للطلبة داخل لجان الامتحانات، وتوفير الإضاءة الكافية والتهوية.

من جانبه أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة علي تشكيل غرفة عمليات في ديوان عام المديرية بالعريش لمتابعة الامتحانات بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وحل أى مشكلات أو معوقات قد تحدث و حلها فوراً، مشيرًا إلي أن الامتحانات مستمرة حتى يوم الخميس الموافق ٨ يونيو المقبل.

بدوره أشار ممدوح الشربينى مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم، أن عدد طلاب التعليم الصناعى يبلغ ٢٢٧٦ طالبا وطالبة موزعين على عدد ١٣لجنة، عدد طلاب التعليم التجارى يبلغ ١٠٤٤ طالبا وطالبة موزعين على عدد ٦ لجان، عدد طلاب التعليم الزارعى يبلغ ٤٦٨ طالبا وطالبة موزعين على عدد ٣ لجان، ويبلغ عدد طلاب التعليم الفندقى٨٣ طالبا وطالبة موزعين على لجنة واحدة.