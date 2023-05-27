إيقاف حركة الملاحة النهرية بهويس إسنا.. صور

تشهد محافظة الأقصر، اليوم السبت، حالة من الطقس المتقلب، حيث تقرر منع الملاحة النهرية بمدينة إسنا، مع توقف دخول المراكب السياحية والدهبيات النيلية من دخول هويس إسنا نتيجة الطقس المتقلب حالياً.

وقال رضوان جابر، أحد أهالي مدينة إسنا، إنه تم اليوم غلق الملاحة النهرية، ومنع المراكب السياحية من الدخول بهويس إسنا، القديم والجديد، بسبب حالة الطقس وهطول الأمطار، لافتا أنه تم ركن جميع العائمات النهرية، والمراكب على بر نهر النيل، حرصا على سلامة المواطنين وعدم تعرضهم لأي ضرر نتيجة العاصفة الترابية ونزول الأمطار وكثرة الغيوم.

كما شهدت بعض القرى والنجوع بالمحافظة، هطول بعض الأمطار الخفيفة، بعد انتشار السحب والغيوم الكثيفة في السماء والتي أدت إلى حجب قرص الشمس منذ الصباح الباكر، مع هبوب عاصفة ترابية أثرت على مجال الرؤية على الطرق.

وكانت محافظة الأقصر، قد أعلنت عن رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعدادات القصوى تحسباً للتغييرات المناخية التى قد تتعرض لها المحافظة خلال الساعات القليلة المقبلة.

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