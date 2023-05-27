سيف جعفر جاهز للقاء الزمالك وطلائع الجيش بالدوري

تماثل سيف فاروق جعفر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للشفاء من الإصابة التي أبعدته عن مباراة فريقه الأخيرة أمام الداخلية في الدوري، وكانت عبارة عن إجهاد في العضلة الخلفية.

وشهد مران الزمالك اليوم مشاركة سيف جعفر في التدريبات الجماعية كاملة بشكل طبيعي، بعد التأكد من جاهزيته من الناحية الطبية، وشارك اللاعب في التقسيمة الفنية وظهر بشكل طيب.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز .

وواجه فريق الزمالك صعوبات كبيرة على المستوى الفني هذا الموسم، حيث لم يتوج الفريق بأى بطولة، وودع الزمالك بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات، كما ودع بطولة كأس مصر عن النسخة الأخيرة أمام بيراميدز من نصف النهائي، وخسر السوبر المصري أمام الأهلي، وانسحب من السوبر المصري بنسخته الأخيرة أيضا وشارك بدلا منه فريق بيراميدز، بينما في الدوري يأتي في المركز الرابع حتى الآن.