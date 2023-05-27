وزيرا الزراعة والتضامن ومحافظ الجيزة يفتتحون معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي

قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء احمد راشد محافظ الجيزة، اليوم السبت، بافتتاح معرض زهور الربيع الـ90 بالمتحف الزراعي في الدقي بالجيزة، وكذلك افتتاح معرض السلع الغذائية المقام على هامش معرض زهور الربيع، وذلك بحضور بعض السادة السفراء وقيادات الوزارة ومحافظة الجيزة ونقيب الزراعيين.

وتفقد وزيرا الزراعة والتضامن الاجتماعي والحضور أجنحة المعرض المختلفة وأشادوا بالمستوى المتميز الذي وصل اليه انتاج الزهور ونباتات الزينة ومستلزمات الإنتاج في مصر وايضا بالتنظيم الرائع للمعرض.

وبعد الافتتاح صرح وزير الزراعة بأن المعرض يضم حوالي 200 عارضا وأكثر من 1000 نوع نباتي في مجال نباتات الزينة والزهور والأشجار وكل مستلزمات إنتاج البساتين وتنسيق الحدائق والصبار.

وأضاف القصير، أن المعرض يشهد أيضا مشاركة بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني ‏وقال ان الدولة المصرية تدعم صناعة وزراعة الزهور نظرا لأهميتها لسوق المحلي أو التصدير ودعم الاقتصاد الوطني مشيرا إلى أن معرض زهور الربيع له آلاف الزائرين الذين ينتظرونه كل عام سواء لشراء الزهور والورود أو للاستمتاع بمناظرها الجميلة.



وأكد القصير أن المعرض يأتي هذا العام يقام تحت شعار 100 مليون شجرة تلك المبادرة التي أطلقها فخامة الرئيس السيسي وتستهدف التوسع في زيادة نسبة المسطحات الخضراء والتشجير لما له من فؤائد عديدة بيئية وجمالية واقتصادية، وتقلل من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.وتحسين نوعية الهواء والصحة العامة للمواطنين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة مطالبا العارضين ومنتجي نباتات الزينة والزهور بالمشاركة في هذه المبادرة.



وقال "القصير" إن معرض "خير مزارعنا لاهالينا" المقام على هامش معرض زهور الربيع يشارك فيه 50 عارضا ويستهدف بيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في إطار مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية محاربة الغلاء وكذلك تنفيذا تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتكثيف معارض ومنافذ بيع السلع الأساسية وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأشار القصير الى أن الوزارة تقوم بمجهودات كبيرة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، حيث تمتلك وزارة الزراعة 171 منفذا ثابتا لبيع السلع الغذائية على مستوى محافظات الجمهورية، و21 منفذا متحركا، مؤكدا أنه تتم متابعة هذه المنافذ بشكل مستمر لضمان توافر السلع وتنوعها.

وأعربت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها المشاركة في افتتاح معرضا زهور الربيع الـ90 وخير مزارعنا لاهالينا.

واكدت أن هناك تعاونا كبيرا وبناء مع وزارة الزراعة لأن معظم المستفيدين من خدمات التضامن هم سكان الريف والمزارع المصري وأشارت إلى أن التعاون بين الوزارتين يشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتربية الدواجن والمواشي وخدمة المزارعين والمراة الريفية بهدف التمكين الاقتصادي للمرأة.

وأضافت "القباج" أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية فإن الوزارة تقدم أيضا قروض مسيرة ومنح للمزارعين الصغار كما تسعى لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة خاصة في المناطق الأكثر احتياجا

وقال اللواء أحمد راشد المحافظ الجيزة، أن هناك تنسيق كبير بين وزارة الزراعة والمحافظة من نجاح المعرض كما دعا مواطني المحافظة إلى زيارة المعرض والاستفادة من المنتجات والزهور والشتلات المعروضة، مؤكدًا أن المعرض يشهد سنويًا زيادة كبيرة من المواطنين نظرًا لجودة المنتجات المعروضة.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي بوزارة الزراعة ان معرض زهور الربيع الذي تم افتتاحه اليوم مفتوح امام الجمهور من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا ولمدة شهر

واضاف عزوز أن معرض زهور الربيع، في نسخته 90 هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة، حيث يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته كل المصريين، خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.

‏وأعرب بعض العارضين عن شكرهم للدولة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة على دعم المعرض والذي ينتظرونه كل عام في هذا الموعد مؤكدين أن صناعة وزراعة الزهور ونبات الزينة تلقى اهتماما كبيرا من الدولة حيث يتم حاليا تصديرها إلى الخارج.