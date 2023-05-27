شبانة ينتظم في تدريب الزمالك وتأهيل لمصطفى شلبي

انتظم محمود شبانة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم السبت بشكل طبيعي بعد التعافي من الإصابة التي كان يعاني منها.

وكان شبانة عانى خلال الفترة الأخيرة من آلام في الركبة، وخضع لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الماضية، وشارك المدافع في مران الزمالك اليوم بصورة كاملة سواء في الجزء البدني أو الفني.

وعلى هامش مران اليوم، خاض مصطفى شلبي جناح الفريق تدريبات تأهيلية منفرده استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى شلبي تدريبات في صالة الجيمانيزيوم بالنادي، وبعدها أدى تدريبات منفردة بالركض داخل الملعب بعد شعوره بإجهاد عضلي.

وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول على وضع برنامج تدريبي خاص لشلبي لتجهيزه بالشكل الأمثل قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.