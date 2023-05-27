كشف أثري مهم بـ"جبانة البوباسطيون" اليوم السبت

تحدث أحمد عامر الخبير الأثري، عن تفاصيل الكشف الأثري الجديد بـ جبانة البوباسطيون في سقارة، قائلا إن وزارة السياحة والآثار ستعلن اليوم عبر صفحتها الرسمية عن كشف أثري مهم بسقارة.

وأضاف “أحمد عامر” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، سنشهد اليوم اكتشاف أكبر ورشة تحنيطا آدمية وحيوانية، بالإضافة إلى مجموعة من المومياوات، والتماثيل البرونزية، كما أنه سيجرى الكشف أيضا على مجموعة فريدة من القطع الأثرية منها تماثيل مختلفة.

واسترسل: القطع الأثرية تحتوي على تماثيل من مواد التصنيع ما بين خشبي وبرونزي، وكثير من المومياوات التي ترجع إلى عصري الدولة القديمة والحديثة.

ولفت إلى أن المومياوات تم العثور عليها داخل توابيت أثرية عليها نقوش مصرية قديمة، وهي عبارة عن نصوص دينية، بالإضافة إلى اكتشاف أكبر ورشة تحنيطا موجودة بجبانة البوباسطيون.

وأكمل: أن تلك الجبانة تعد من أهم الجبانات التي اكتشفت خلال الفترات الماضية، مشددا على أن سقارة تعد أهم جبانة موجودة، لأن بها المجموعة الجنائزية للملك زوسر، بداخل السور الكبير، الموجود به هرم زوسر المدرج.

وأوضح أن هرم سقارة يعد الأول الذي جرى تشييده من الحجر، وشيده المهندس "إيمحوتب" وسوف يفتتح قريبا خلال الأسابيع المقبلة ضمن خطة الدولة في تطوير وإحلال المتاحف.

وأكد أن الأثار المصرية في سقارة لم ولن تنتهي والكشف تم بأيدٍ مصرية خالصة.