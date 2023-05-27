تفاصيل العثور على جثة شاب متحللة داخل منزل بالمنيا

عثر الأهالي في مدينة المنيا، صباح اليوم السبت، على جثة شاب متحللة داخل منزل بسوق الملاح، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بالعثور على جثة متحللة داخل منزل كائن بشارع سرافيل بسوق الملاح بحي وسط مدينة المنيا، في ظروف غامضة.

بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال إدارة البحث الجنائي والفحص وإجراء التحريات الأولية تم العثور على جثة الشاب "ح.م" 36 عاما، مقيم بشارع سرافيل بحي وسط مدينة المنيا، وتبين أن الجثة متحللة، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وانتداب مفتش الصحة والطب الشرعي لمناظرة الجثة لتحديد ومعرفة أسباب وكيفية حدوث الوفاة.

وفي وقت سابق، تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، الأربعاء الماضي، بلاغا بالعثور على جثة طالبة عمرها 16 عاما، بها آثار عنف حول الرقبة، وملقاة داخل منزلها بإحدى قرى مركز مغاغة وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة.