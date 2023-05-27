ذكرى ميلاد سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة

تحل اليوم ٢٧ مايو ذكرى ميلاد الفنانة القديرة فاتن حمامة، والتى رحلت عن عالمنا بعد رحلة فنية كبيره، قدمت من خلالها أعمالًا خلدت ذكرى أحد أهم نجوم القوى الناعمه المصرية والعربيه، وإليكم أبرز محطات فى حياة "سيدة القصر" فاتن حمامة..

الطفولة الفنية

فى إحدى المرات وهى طفله فى السادسة من عمرها، إصطحبها والدها لمشاهدة فيلم من بطولة الفنانة "آسيا"، وأثناء العرض لأحداث الفيلم صفق الحضور لآسيا على أدائها الفنى، وهنا قالت فاتن حمامة لوالدها أنها تشعر أن الجميع يصفق لها هى، وبعدها بفتره فازت فاتن بمسابقة أجمل طفلة فى مصر، أرسل والدها الصوره إلى المخرج محمد كريم الذى كان يبحث عن طفله لفيلم "بورسعيد" بطولة محمد عبد الوهاب، وبالفعل وافق المخرج على فاتن لتشارك العمل الاول لها فى طفولتها، عام ١٩٤٠، ثم تقوم بالعمل مره أخرى فى فيلم "رصاصة في القلب" عام ١٩٤٤، ليزيد الشغف بالفن منذ الطفوله.

الانطلاقة الفنية

كانت فاتن حمامة تملك ملامح مابين البراءة والحزم، وهو ما ساعدها فى التنقل بين الشخصيات الفنية بكل سلاسه، إلى جانب قدراتها على لعب الأدوار بدرجه من الإتقان وصلت معها إلى حد أن أصبح الجمهور يتناسى فاتن وطوال عرض العمل الفنى تكون الشخصية هى المسيطره على مشاعر الجمهور، قدمت للسينما ما يقارب المائة فيلم أبرزها "أريد حلا"، "أفواه وأرانب"، "القلب له أحكام"، "إمبراطورية ميم"، وقدمت أيضًا المسلسلات الدرامية، أبرزها "ضمير أبلة حكمت"، "وجه القمر".

فاتن حمامة القوى الناعمه وتغيير المجتمع

قدمت القديرة فاتن حمامة الكثير من الأعمال التى تمثل نموذجًا فنيًا ومجتمعيًا، وتؤكد دور الفنان كقوى ناعمه لمجتمعه

“أريد حلا”

إستطاعت فاتن أن تغير قانون الأحوال الشخصية بفيلم "أريد حلا" والذى قدم نموذج الزوجة التى إستحالت العشرة بينها وبين زوجها ولكنها دخلت فى متاهات المحاكم والقانون، وبعد عرض الفيلم تحرك المجتمع واستطاع أن يغير قانون الأحوال الشخصية.

“ضمير أبله حكمت”

قدم المسلسل ملحمه تعليمية وتقويمية للمجتمع من خلال الناظره "حكمت" والتى تقدم نموذج للحسم والتعامل مع قضايا التعليم والتربية والمجتمع من خلال العمل.

“إمبراطورية ميم”

يقدم الفيلم نموذج لأنماط مختلفة من الأبناء، والأم التى تتعايش مع أبنائها بدون الزوج، وتتبنى مبدأ التربية بالنقاش والحوار بين الأبناء، فى تصاعد للأحداث بشكل يسلط الضوء على تصارع الأفكار بين الجيلين.

جوائز وألقاب فى حياة سيدة الشاشه العربية

نالت القديرة فاتن حمامة الكثير من الجوائز أبرزها..

حصلت على لقب أحسن ممثلة لأكثر من مره على مدار سنوات.

شهادة الدكتوراة الفخرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1999

جائزة نجمة القرن من قبل منظمة الكتاب والنقاد المصريين عام 2000

وسام الأرز من لبنان 1953، 2001

وسام الكفاءة الفكرية من المغرب

الجائزة الأولى للمرأة العربية عام 2001

ميدالية الشرف من قبل الرئيس جمال عبد الناصر

ميدالية الشرف من قبل الرئيس محمد أنور السادات

ميدالية الاستحقاق من ملك المغرب الحسن الثاني بن محمد

وسام المرأة العربية من قبل رفيق الحريري

عضوة في لجنة التحكيم في مهرجانات موسكو وكان والقاهرة والمغرب والبندقية وطهران والإسكندرية وجاكرتا.

شهادة الدكتوراة الفخرية من الجامعة الأمريكية ببيروت عام 2013.