تأييد حكم الإعدام لقاتل جاره بالمسجد في بني سويف

قضت محكمة النقض بإقرار حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات بني سويف بتأييد إعدام المتهم سليمان خالد لاتهامه بجريمة قتل جاره بالمسجد عام 2018 بقرية اشمنت بمحافظة بني سويف.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رضا حسین، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين على حسنين ، عادل عمارة ، أحمد أمين ، هشام الجندي، د.أكرم بكري ، ومحمد تركي ، وتامر الجمال ، وحسن ذكي ، وحاتم عبد الباري سليمان ، وحسام حسين الجيزاوي، ومحمد باشا نواب رئيس المحكمة

ترجع وقائع الجريمة والتي قضت فيها محكمة جنايات بني سويف عام ٢٠٢٠ بإجماع الآراء بمعاقبة المتهم سليمان خالد بالإعدام شنقا وذلك لقتله المجني عليه بعد أن استل سكينا نتيجة خلافات بينهما واستغل استغراقه في النوم داخل المسجد منتظراً الصلاة حيث لم يتواجد أحد وقام بطعنه وذبحه من رقبته.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغ يفيد مقتل شاب يدعى ايمن على وديع وبالمعاينة تبين أن الجثة بها طعنة بالرقبة وطعنتين أخرى بالبطن وطعنة باليد ومسجاة على الأرض داخل مصلى ملحق بمسجد التقوى بقرية أشمنت بمركز ناصر .

وأكدت التحريات الأولية أن الصيدلية المواجهة لمسجد التقوى كشفت عن دخول المجنى عليه الأول إلى المصلى وبعدها دخل المتهم خلفه، وخرج بعد 20 دقيقة، وان المصلون عندما دخلوا للمسجد لصلاة العصر اكتشفوا وجود دماء كثيفة في أرضية المصلى واكتشفوا وجود الجثة وعلى الفور ابلغوا مركز شرطة ناصر.

تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث والتي توصلت أن وراء ارتكاب الجريمة جار المجنى عليه ويدعى سليمان خالد وان المجنى عليه كان دائم الشجار مع والده وزوجة أبيه، وتدخل جاره في إحدى المرات وحاول فض المشاجرة بين المجنى عليه ووالده وزوجة أبيه إلا أن المجنى عليه اعتدى عليه بالضرب، وتربص المتهم بالمجني عليه بعد شهرين من واقعة الاعتداء عليه وعندما وجده يدخل ليصلى دخل ورائه وقام بطعنه في رقبته ويده وبطنه عدة طعنات، وتركه غارقا في دمائه وفر هاربًا.