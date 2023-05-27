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السبت 27 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حملة أمنية الخارجين عن القانون بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة (دار السلام)، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
ضبط عدد (10) قطعة سلاح نارى (3 بنادق آلية – 4 بنادق خرطوش – 3 فرد محلى).. بحوزة (10 متهمين).
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (85) حكما قضائيا متنوعا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية .

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما استهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام .

قطاع الامن العام سوهاج حملة أمنية