حملة أمنية الخارجين عن القانون بسوهاج

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة (دار السلام)، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد (10) قطعة سلاح نارى (3 بنادق آلية – 4 بنادق خرطوش – 3 فرد محلى).. بحوزة (10 متهمين).

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (85) حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما استهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام .