بدء امتحانات الدبلومات الفنية في 139 لجنة بالمنيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، اليوم السبت، عن بدء امتحانات الدبلومات الفنية حيث أنهت المديريه كافة الاستعدادات لاستقبال امتحانات الدبلوم الفني الدور الأول 2023 وتم رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة المدارس والمراحل، حيث انطلقت امتحانات الدبلوم الفني (تجارى – صناعى – زراعى – مزدوج – فندقى) بالإضافة الى دبلوم الخط العربى ودبلوم الصم وضعاف السمع من اليوم السبت 27/5/2023 وتنتهى 8/6/2023 وتبدأ الامتحانات العملية من 9/6/2023 وتنتهى 16/6/2023 .

من جانبه، قال حمدي مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلوم الفني (تجارى – صناعى – زراعى – مزدوج – فندقى) بلغ 58840 موزعين على 139 لجنة على مستوى المحافظة، بالاضافة الي 358 طالب في امتحانات دبلوم الخط العربى موزعين على ثلاث لجان وكذلك 67 طالب في امتحانات دبلوم الصم وضعاف السمع موزعين على 7 لجان.

وتم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية على مستوى المحافظة لتلقى أية شكاوى أو معوقات واتخذت المديرية كافة الإجراءات التي من شأنها انتظام سير اللجان الامتحانية وتوفير التجهيزات اللازمة لها، كما تم التنبيه على رؤساء اللجان للالتزام بالتعليمات الواردة بالكتاب الدورى رقم 22 في 25/5/2023 والذى ينص على التأكد من استيفاء كافة الشروط القانونية لجميع المشاركين في أعمال الامتحانات بمراحلها المختلفة.