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السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. محافظ بورسعيد يشهد احتفالية يوم الخريجين

محافظ بورسعيد يشهد
محافظ بورسعيد يشهد احتفالية يوم الخريجين
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شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، فعاليات احتفالية يوم الخريجين بمدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية. 

وشهدت الاحتفالية عدد من العروض الفنية للطلاب، فضلًا عن تكريم قدامى المعلمين بالمدرسة، حيث أشاد محافظ بورسعيد بالحفل والعروض الفنية للطلاب، مؤكدا  حرصه منذ توليه منصب محافظ بورسعيد على متابعة العملية التعليمية والنهوض بها، لما تمثله من أهمية بالغة في التأثير على المجتمع وإعداد أجيال قادرين على قيادة المستقبل.

وأشار إلى أن ما تشهده المنظومة التعليمية حاليا من تطور غير مسبوق يأتي نتيجة لتوجيهات ودعم رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، واهتمامه بتطوير المنظومة التعليمية. 

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