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السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تطوير مكتب عمل بأشمون منوفية

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تلقت وزارة القوى العاملة تقريرًا من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية بشأن افتتاح مكتب تشغيل أشمون بعد تطويره وتجديده وإعادة هيكلته، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتطوير أنظمة العمل داخل المديريات ومكاتبها لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال المنظومة الرقمية التى بدأتها الوزارة لرقمنة كافة ملفات عملها في إطار إستراتيجية التحول الرقمى ورؤية مصر 2030.

وأوضح المهندس سعد عبدالحميد مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية في تقريره للوزارة، انه تم افتتاح مكتب تشغيل أشمون وذلك بعد تجديده وإعادة هيكلته واستلامه بعد التطوير،وذلك فى حضور لجنة من القوى العاملة والمحافظة، ومدير منطقة عمل أشمون، واشار إلى أن المديرية حرصت على تطوير مكتب التشغيل بأشمون فى اسرع وقت للأهميته وموقعه الجغرافى الذى يخدم العديد من المواطنين، كما حرصت على تزويد المكتب الجديد بكافة الأجهزة والذي تم هيكلته ضمن مبادرات التطوير والتجديد إكمالًا للخطط والجهود الهادفة للإرتقاء بمستوى الخدمات.

وأضاف مدير المديرية انه تم العمل على تطوير وتحديث المكتب ومتابعة سير عملية التنفيذ ضمن الفترة الزمنية المحددة، وان هذا المكتب سيساهم في تطوير واقع الخدمات المقدمة بإعتباره يقع ضمن منظومة حيوية للتيسير على المواطنين ونقلة نوعية بالنسبة للعاملين بالمنطقة.

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التحول الرقمي الخدمات المقدمة للمواطنين المنظومة الرقمية حسن شحاته رؤية مصر 2030 محافظة المنوفية وزير القوى العاملة