وكيل تعليم جنوب سيناء يتابع امتحانات الدبلومات الفنية(صور)

تابع محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم السبت، لجنةمدرسة الطور الثانوية الصناعية التابعة لإدارة طور سيناء التي تضم لجنة مدرسة الطور الصناعية الفنية العسكرية، وملحق بها مدرسة طور سيناء الزراعية. ؛ وذلك في إطار الاطمئنان ميدانيا على سير أعمال اللجان في أول أيام الامتحانات التحريرية لشهادة الدبلومات الفنية بالمحافظة، وتنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء .

واطمأن وكيل الوزارة على سير أعمال اللجان بالمدرسة . مشددا على توفير الجو الهادئ للطلاب باللجان، والالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للامتحانات، ومن أهمها حظر المحمول داخل اللجان مع استثناء رئيس اللجنة فقط للتواصل مع غرفة العمليات، ونوه وكيل الوزارة بختم ورقة الأسئلة بالختم البيضاوي للمدرسة، وأهمية دور مسؤول أمن اللجنة بعدم دخول السماح بدخول أحد اللجنة إلا بعد الرجوع لرئيس الجنة فقط ووفق اللوائح المنظمة والضوابط.

يذكر أن إجمالي عدد المستهدفين لأداء الامتحانات لطلاب وطالبات الدبلوم الثانوي الفني بالمحافظة اليوم 1188 طالب وطالبة داخل 13 لجنة امتحانية منها ( 3 لجان بإدارة طور سيناء هي مدرسة الطور الصناعية الفنية العسكرية، وملحق بها مدرسة طور سيناء الزراعية، ولجنة مدرسة السيدة خديجة وملحق بها مدرسة التجارة بنات، ولجنة التجارة بنات وملحق بها الفندقية بطورسيناء ومدرسة التجارة بنين).

كما ترأس محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم السبت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم الرئيسية بطور سيناء وبحضور الأعضاء.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه جرى الاطمئنان من وصول أوراق الأسئلة من مراكز التوزيع للجان الامتحان، كما أكد وكيل الوزارة على مديري الإدارات بالتنبيه مشددا على رؤساء اللجان بختم ورقة الأسئلة بالختم البيضاوي للمدرسة، مع التأكيد مشددا بحظر التليفون المحمول داخل اللجان سواء مع الطلاب أو الملاحظين ومراقب الدور، مع التنويه بتوفير الجو الهادئ لأبنائنا وبناتنا في اللجان، مضيفا أنه سيجرى الإحالة للشؤون القانونية عند وجود مخالفة للضوابط والقرارات المنظمة لأعمال الامتحان.

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