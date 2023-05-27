عميد العلوم الأزهرية بجنوب سيناء يتابع الامتحانات (صور)

إنطلقت اليوم السبت الامتحانات التحريرية للفصل الدراسي الثاني، بكلية العلوم الأزهرية في محافظة جنوب سيناء، ومقرها العاصمة طور سيناء، للعام الدراسي 2022/2023.

ويؤدي اليوم طلاب وطالبات الفرقة الأولى من شعبتي اللغة العربية والدراسات الإسلامية اختبار مقرر القرآن الكريم في الفترة الصباحية، بينما يؤدي طلاب وطالبات الفرقة الثالثة اختبار القرآن الكريم في الفترة المسائية.

كما إنطلقت اليوم منذ الساعة الثامنة والنصف صباحا بدء امتحانات شفوي القرآن الكريم الكترونيا لطلاب وطالبات الفرقة الرابعة من شعبتي اللغة العربية والدراسات الإسلامية وسط متابعة من الأستاذ الدكتور نصرالدين خضري أحمد، عميد الكلية، الذي أكد أن الأمور تسير على قدم وساق ولايوجد ما يعكر صفوها، وسط الالتزام بالتعليمات واللوائح المنظمة للامتحانات، وموجها بتوفير الجو الهادئ للطلاب باللجان.

كان الأستاذ الدكتور نصر الدين خضري، عميد كلية العلوم الأزهرية بجامعة الأزهر بجنوب سيناء، ، قد كشف العام الماضي نجاح طلاب وطالبات الكلية (الخريجين فقط) في محو أمية نحو 100 مواطنا ومواطنة على مستوى مدن المحافظة، مع استمرار طلاب وطالبات فرق النقل في محو أمية العديد من الأهالي، واستكمال الكلية تشكيل فرق العمل التطوعي والخدمي بالمحافظة، والمشاركة في جميع الفعاليات ومع جميع المؤسسات بعد فترة من التوقف بسبب تداعيات جائحة كورونا.

جاء ذلك، خلال عرض عميد الكلية على اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، تقريرا مفصلا عن سير العملية التعليمية بالكلية خلال العام المنقضي، والذي تضمن بعض إنجازات الكلية.

وأشارعميد كلية العلوم الأزهرية في تقريره إلى اعتماد نتيجة الكلية كأول كلية على مستوى الجامعة في استخراج النتائج واعتمادها واستخراج الشهادات للخريجين، مضيفا كما أنه جرى زيادة عدد شتلات الزيتون والأشجار المثمرة المزروعة بفناء الكلية إلى 150 شجرة

كما تضمنت الإنجازات توزيع الطلاب والطالبات على المؤسسات التعليمية الازهرية؛ لأداء التدريب العملي وسد العجز في بعض التخصصات بالمعاهد الأزهرية بالمحافظة، كما ذكر التقرير تخفيض مصروفات الكتب الدراسية لبعض الحالات الاجتماعية من الطلاب والطالبات بالكلية.

من جانبه أثنى محافظ جنوب سيناء على جهود فرع جامعة الأزهر بجنوب سيناء باعتباره نموذجاً يمثل وسطية الأزهر واعتداله وجهوده في محاربة الفكر المتطرف بالفكر الواعي المستنير

ووعد بتذليل جميع العقبات التي تواجه الجامعة والعمل على تخصيص مبنى مستقل للكلية، ووافق المحافظ على فتح مركز التأهيل التربوي بكلية العلوم الأزهرية بجنوب سيناء، تيسيرا على أبناء المحافظة.

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