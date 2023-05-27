بروتوكول تعاون بين محافظة قنا والهيئة العامة الاقتصادية المثلث الذهبي

وقع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم، والجيولوجى عادل سعيد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى، بروتوكول تعاون بين محافظة قنا والهيئة لتعزيز فرص الإستفادة من المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى، وتعزيز سبل التعاون لاستغلال الموارد الطبيعية التي تتميز بها المنطقة، وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، حسام حموده السكرتير العام للمحافظة، وصلاح إسماعيل وعماد عواد عضوا مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، ومحمود حمدان مدير عام المديرية المالية وأحمد ابو المجد مدير الادارة القانونية بالمحافظة، والمهندس حماده ياسين المستشار الهندسى للمحافظة، وأحمد السروجى مدير عام الشؤون المالية بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج تنمية صعيد مصر، والمهندس محمد نصر مدير عام إدارة البيئة، زكريا قزمان مدير إدارة التخطيط بالمحافظة وعبدالرحيم محمد مدير إدارة الاستثمار ومحمد عزت مدير فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقنا.

وأوضح محافظ قنا، أن البروتوكول يهدف إلى وضع أسس التعاون المشترك والمثمر والبناء بين الطرفين في شتى المجالات التنموية فيما يخص تنمية إقليمى محافظة قنا والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي وتذليل العقبات للمستثمرين بما يضمن تحقيق نتائج إيجابية ملموسه تعود بالنفع على مجتمع الصعيد وكذلك إستكمال المشروعات المتوقفة والمتعطلة لأى سبب كان مع إختلاف أنواعها (صناعية - زراعية - تعدينية خدمية....) مع تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين وتسمى اللجنة التنسيقية المشتركة.

وأكد الداودى، أهمية منطقة المثلث الذهبي في ضوء اهتمام الدولة بتحفيز وتشجيع الاستثمار وتعظيم العائد من الموارد الطبيعية، خاصه فى تحقيق التنمية المستدامة لإقليم جنوب الصعيد، ضمن إطار استراتيجية التنمية الشاملة للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن المثلث الذهبي يقع بين القصير وسفاجا وقنا.

من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، أن قرار إنشاء المنطقة جاء بهدف تحقيق تنمية شاملة عبر إقامة مجموعة متنوعة من الأنشطة، إذ تتميز المنطقة الواقعة بين محور سفاجا – قنا شمالا ومحور القصير - قفط جنوبا بالعديد من العوامل والثروات التعدينية والموقع الجغرافي الاستراتيجي.

وأشار إلى أن المثلث الذهبي يستهدف تحسين استخدام الموارد التعدينية ورفع قيمتها المضافة وتنمية الأنشطة السياحية وقطاعات الزراعة والاستصلاح في الشريط الصحراوي الشرقي من محافظات الصعيد، لتحقيق الاستفادة المثلي من الموارد الطبيعية المحلية والموارد البشرية وإقامة مجمعات صناعية وتجمعات عمرانية جديدة.