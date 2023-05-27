"القوى العاملة" تنظم ندوة للتوعية بالحقوق والواجبات في "أبوقير للأسمدة" بالإسكندرية

نظمت مديرية القوي العاملة بمحافظة الأسكندرية من خلال الادارة العامة للرعاية ومكتب تفتيش المنتزة، ندوة توعوية وحملة تفتيشية علي شركة أبوقير للأسمدة الكائنة بالطالبية خط رشيد بشأن تحديد نظام التشغيل والتدريب والمهن والصناعات التي يحظر تشغيل الأطفال بها.

وذلك في إطار توجيهات وزير القوي العاملة حسن شحاتة بضرورة متابعة المنشآت العاملة بالمحافظات والتأكد من استيفاء نسبة 5% من بين عمالها من ذوى الهمم في جميع الشركات، والتواجد المتسمر بين العمال وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكثيف التوعية والتثقيف حول موضوعات التشغيل والعمالة بالحقوق والواجبات التى كفلها القانون.

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية في تقريره الذى تلقته الوزارة، تنظيم ندوة توعوية وملة تفتيشية علي شركة أبوقير للأسمدة الكائنة بالطالبية خط رشيد.

وأضاف مدير المديرية انه شارك في الحملة والندوة كلا من: فاتن محجوب ابو العلا مدير إدارة الرعاية والمرأة والطفل، وسامح ملاك مدير مكتب تفتيش المنتزه، وسمير يونس مفتش بمكتب تفتيش المنتزه.

وأشار إلى إستمرار المديرية في العمل على توعية العمال داخل المنشأت في مختلف القطاعات بأهمية العمل وحقوقهم وواجباتهم التى كفلها القانون وفقًا لأحكامه والتأكد من تطبيقها داخل كافة المنشآت من خلال أجهزة التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية.

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