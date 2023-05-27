فرع ثقافة أسيوط يختتم فعاليات العرض المسرحي "اتحاد ملاك القمر"

اختتم فرع ثقافة أسيوط فعاليات العروض المسرحي "اتحاد ملاك القمر"، والذي قدمه قصر ثقافة أبو تيج برئاسة محمود علوي بيوض التابع للفرع.

العرض من تأليف الفنان عبد الفتاح البلتاجي وديكور وملابس الفنان أيمن الهلالي ومن أشعار عصام همام وبطولة نخبة من مبدعي التمثيل والمسرح العرض المسرحي من إخراج الفنان عبد الفتاح قدورة.

يروى العرض المسرحى الكوميدي، عن سيدة ( هنية ) أرملة وابنها الوحيد على وتبدأ أحداث العرض بتوافد الديانة على أُم على وهى فى انتظار عودة ابنها من المطار ليتسلم ميراث عمه الذى هاجر من قبل إلى أمريكا وكون ثروة كبيرة وقام بشراء خمس فدادين بكل ثروته فوق سطح القمر وكانت هناك مطاردة لهذا العم من مجموعة مافيا أرسلتهم وكالة ناسا للحصول على هذة الصكوك.

وتم قتل العم وعند وصول علي إلى المطار وجد جثة عمه فى تابوت، وبدأ صراع المافيا مع على، وفى النهاية يبيع على هذه الصكوك لرئيس إتحاد مُلاك القمر بعشرة ملايين دولار بعد صراع كوميدي بينهم وبين الديانة وهم البقال والجزار وصاحب البيت والخضرى.. كل ذلك يتم فى إطار كوميدى.

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