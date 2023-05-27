العراق: انطلاق المرحلة الخامسة للعملية "سيوف الحق" لملاحقة بقايا "داعش"

أطلق الجيش العراقي صباح اليوم السبت، المرحلة الخامسة من العملية الأمنية "سيوف الحق" لملاحقة خلايا وبقايا عناصر تنظيم داعش الإرهابي، بحضور رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة.

ووفقا لبيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، فإن العملية تأتي بتخطيط من قبل قيادة العمليات المشتركة، واستنادًا إلى معلومات استخبارية في مناطق ديالى وطوز خرماتو وكركوك لملاحقة بقايا العناصر الإرهابية في المناطق ذات الاهتمام الامني المشترك بين المركز والإقليم.

وبحسب البيان، فإن العملية تشهد مشاركة من قوات الجيش، والبيشمركة، والحشد الشعبي، بإسناد من القوة الجوية، وطيران الجيش، والمفارز الفنية من مدير الاستخبارات العسكرية والصنوف الساندة والخدمية الأخرى.