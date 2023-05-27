فيتوريا يستقر علي ضم رباعي الزمالك لمعسكر المنتخب

استقر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـ المنتخب الوطني على ضم عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال المعسكر المقبل في شهر يونيو؛ لمواجهة منتخب غينيا، ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا كوت ديفوار العام المقبل، ثم ودية أمام منتخب جنوب السودان يوم 18 على استاد القاهرة الدولي.

ودخل الرباعي محمد صبحي وحسام عبد المجيد وأحمد سيد زيزو وناصر منسي في حسابات المنتخب الوطني لمواجهة منتخب غينيا ضمن مباريات تصفيات أمم إفريقيا، بجانب الحسابات في المباراة الودية أمام جنوب السودان.

وتقرر إقامة ودية منتخب مصر أمام جنوب السودان باستاد القاهرة في تمام الثامنة مساء يوم 18 يونيو المقبل، بختام معسكر الفراعنة الذي يخوض المنتخب على هامشه مباراة رسمية أمام منتخب غينيا يوم 14 يونيو.

ويرتبط منتخب مصر بمباراة أمام غينيا يوم 14 يونيو في المغرب، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار.

وكان روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، حقق الفوز أمام مالاوي ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا كوت ديفوار بهدفين على استاد القاهرة الدولي ورباعية خارج الأرض.