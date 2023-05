Elemental يختتم فعاليات مهرجان كان السينمائي

يعرض مساء اليوم السبت، فيلم الرسوم المتحركة “Elemental” للمخرج بيتر سون، عقب حفل توزيع جوائز مهرجان كان السينمائي في نسخته الـ76.

يتبع أحداث الفيلم، الذي تشارك في بطولته أصوات النجمات كاثرين أوهارا ولي لويس، شخصيتي إمبر و وايد، في مدينة يعيش فيها سكان النار والماء والأرض والجو معًا.

ويتنافس على جائزة السعفة الذهبية هذا العام 21 فيلما. فمن المشاريع المنتظرة بقوة فيلم المخرج تود هاينز «May December»، والذى يضم اثنين من نجمات هوليوود المتوجات بالأوسكار، جوليان مور وناتالى بورتمان. ويعود المخرج الأمريكى ويس أندرسون، إلى «كان» بفيلمه الثالث «Asteroid City» الذى يضم طاقم تمثيل هو الأضخم والأهم ضمن أفلام المسابقة الرسمية هذه السنة.

أما المخرج التركى الشهير نورى بيلجى جيلان، فشارك بفيلمه الجديد About Dry Grasses، والذى تدور أحداثه حول معلم شاب يأمل أن يتم تعيينه فى اسطنبول بعد الخدمة الإلزامية فى قرية صغيرة، وبعد انتظار طويل يفقد كل أمل فى الهروب من هذه الحياة الكئيبة. ومع ذلك، فإن زميلته نوراى يساعده على استعادة حياته.

ومن مفاجآت هذا العام فى مهرجان كان، مشاركة الفنلندى الشهير آكى كوريسماكى، بمشروع جديد يحمل اسم Fallen Leaves، يأتى به بعد ستة سنوات منذ أن قدم فيلمه الأشهر The Other Side of Hope، وحصد عنه جائزتى الدب الذهبى كأفضل فيلم، والدب الفضى كأفضل مخرج بمهرجان برلين السينمائى الدولى عام 2018.