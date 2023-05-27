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السبت 27 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حملة أمنية لضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر بأسيوط

حملة أمنية
حملة أمنية
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وجه  قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة (أبنوب) .. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
ضبط  (34) قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (16 بندقية آلية – 8 بنادق خرطوش – 10 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 12 خزينة) ، بحوزة (28 متهم " لعدد 16 منهم معلومات جنائية").
ضبط عدد (6) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (9 متهمين "لعدد 5 منهم معلومات جنائية").
تنفيذ عدد (255) حكم قضائى متنوع.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
 

بندقية آلية بنادق خرطوش أسيوط