بالفيديو.. عوض تاج الدين يشرح نجاح تجربة مصر في القضاء على فيروس سي

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه منذ زمن كبير كان عدد كبير من المصريين مصابين بالفيروسات الكبدية والبلهارسيا ما كان يسبب مشكلة حقيقة، حتى وصولنا لأقراص تعالج البلهارسيا وانتجتهم إحدى شركات الأدوية، وتم السيطرة عليها ولكن ظلت الفيروسات الكبدية.

وأضاف "تاج الدين" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم السبت، أن فيروس سي ليس له تطعيم حتى الآن ولذلك كانت الحالة التي تشخص لابد أن تأخذ علاج، موضحًا أن فيروس سي كان مرض خطير جدًا ومعدي وينتقل عن طريق الدم والحقن غير الآمن وبعض الممارسات التي يتعرض فيها المريض للدم والحقن غير الآمن، قائلًا: "في سيطرة تمامًا على هذه الوسائل والدولة والحكومة والرئيس السيسي تبنت العلاج الكامل والشامل لفيروس سي من الأدوية".

وتابع، أن الدولة المصرية استطاعت أن توفر الأقراص لملايين المصريين، موضحًا أنه يتم الكشف عن فيروس سي في شباب الجامعات والشباب المقبل على الكليات المدنية أو العسكرية والمقبلين على الزواج.

وأردف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنه عند اكتشاف الإصابة بـ فيروس سي يتم إعطاء المصاب العلاج، بجانب وجود متابعة مستمرة لحالته.