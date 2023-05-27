إطلالة تخطت الـ 100 ألف جنيه.. تفاصيل حفل أحمد سعد بالسعودية

أثار الفنان أحمد سعد حالة من الجدل بعد ظهوره بإطلالة غريبة قريبة للملابس النسائية، وذلك على مسرح بينش مارك في موسم جدة بحفله الأخير بالمملكة العربية السعودية، حيث ظهرمرتديًا سترة من الشباك الشفافة وبدلة بدون أكمام وحلق ألماس وبنطال Over Size وحذاء رياضي.

بلغ سعرالبدلة 1680 دولار أي ما يعادل 52 ألف جنيهًا مصريًا، وسعر السترة الشفافة 750 دولار أي 23 ألف جنيهًا مصريًا، وجاءت الإطلالة من تصميم دار الأزياء العالمية Dsquared2، فيما بلغ سعر الحلق الألماس ما يقارب 30 ألف جنيها مصريًا.

أما عن تفاصيل الحفل، فقد قام النجم أحمد سعد بتقديم دويتو بعنوان "عملنا حملة" مع شقيقه النجم "عمرو سعد" الذي يشاركه لأول مرة في حفل غنائي، وقاما بغناء الدويتو سويًا لأول مرة أمام الجمهور على المسرح في وصلة رقص غنائي استعراضي.

كما قدم "سعد" مجموعة من أشهر أغانيه، ومنها "عليكي عيون"، "قادر أكمل"، "سايرينا يا دنيا"، وقام بتأدية الرقصة الإعتراضية الشهيرة المصاحبة لأغنية "بحبك يا صاحبي" بناء على طلب الجمهور.

كما قام المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بقطع الحفل هاتفيًا للترحيب بالجمهور، والإعراب عن إعجابه بصوت المطرب وطلب منه غناء إحدى روائع الموسيقار الراحل بليغ حمدي.

يذكر أن النجم "أحمد سعد" أصدر ألبومه الأول عام 2003 بعنوان "أشكي لمين" وقد تضمّن 8 أغاني إضافة لأغنية الألبوم أغنية حبيبي روحي، يوم واثنين وعزيز عيني، وفي عام 2007 وبعد سلسلة من الأغاني المنفردة أصدر أحمد سعد ألبومه الثاني بعنوان "وحشتني عيونك"، وقد تضمن إثنا عشر أغنية اشتهر منها أغاني بصلي وانت بتتكلم، جرحونا، كفاية كده، كل ليلة وأغنية علمني الحب.

صوّر أحمد سعد أكثر من عشرون أغنية بطريقة الفيديو كليب وقد ساهم ذلك في مزيد من انتشاره خاصة مع تكرار عرضها على القنوات الغنائية المختصة، كما غنى العديد من أغنيات الأعمال الدرامية الشهيرة مثل سألت نفسي، مش باقي مني، إدعولي في الحرم.