فيتوريا يطمئن على الشناوي قبل مواجهة غينيا

طمأن الجهاز الطبي للمنتخب الوطني بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا للفراعنة، على حالة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قبل المعسكر المقبل في يونيو الذي سيتخلله مباراة رسمية أمام منتخب غينيا ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بجانب مواجهة ودية أمام منتخب جنوب السودان.

وكان روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر طالب الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا، بمتابعة حالة محمد الشناوي حارس الأهلي والمنتخب، مع طبيب النادي الأهلي وتقديم تقرير طبي قبل إعلان قائمة معسكر يونيو، وبالفعل هناك حالة كبيرة من التفاؤول بشأن وجود نجم الأهلي فى الاختيارات خلال الفترة المقبلة.

واقترب الشناوي بقوة للجاهزية والمشاركة فى المعسكر المقبل لمنتخب مصر الذي سيتخلله مباراة رسمية أمام منتخب غينيا يوم 14 يونيو المقبل، مما يعني اقتراب جاهزيته لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا على الأقل مباراة الإياب بين الأهلي والوداد على ملعب الأخير محمد الخامس بالمغرب يوم 11 يونيو.

وكانت كشفت مصادر أن النادي الأهلي يعمل بقوة على لحاق محمد الشناوي بمباراة الأهلي أمام الوداد فى مباراة الذهاب يوم 4 يونيو المقبل على ستاد القاهرة الدولي.