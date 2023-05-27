إنقاذ حياة طفل ابتلع "حبة سوداني" بمستشفى الأطفال ببنها

تمكن الفريق الجراحي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر عامين ونصف ابتلع جسما غريبا، وتبين من الفحوصات أن حبة سوداني نزلت في القصبة الهوائية مما أدت لاختناقه وتمكن الأطباء من استخراجها.

وأوضح المستشفى، أن الطفل حضر للمستشفى يعاني من صعوبة شديدة بالتنفس وجرى حجز الحالة وإجراء الأشعة والفحوصات اللازمة وعلى الفور تدخل الفريق الجراحي، وجرى العثور على حبه سوداني كان قد ابتلعها الطفل وتسببت في غلق مسار التنفس الطبيعي لدى الطفل وجرى انتشالها.

كما أوضح بيان بنها التخصصي، أن فريق الجراحة الذي أجرى العملية للطفل تكون من الأطباء محمد متولي استشاري جراحة الأطفال وحديثي الولادة ورئيس قسم الجراحة وعماد الدغيدي أخصائي جراحة الأطفال وعمرو عبدالملك أخصائي جراحة الأطفال وعبدالله أحمد أخصائي جراحة الأطفال، وفريق التخدير، الأطباء أحمد نجيب ومنه يوسف وفريق التمريض بشرا محمد ومرفت مسلم.

وأضاف البيان أن الجراحة تمت تحت رعاية، الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس الأمانة والدكتور محمود البرنس عباس مدير عام المستشفى.

مستشفى الأطفال ببنها

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