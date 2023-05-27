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السبت 27 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لتحديد موعد الدوري الجديد.. عامر حسين يجتمع مع "فيتوريا"

عامر حسين
عامر حسين
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يعقد عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف العام على المسابقات، اجتماعا مع روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، لتحديد موعد انطلاق الدوري الجديد في ضوء احتياجات الخواجة وارتباطات المنتخب خلال المرحلة المقبلة.
وينتهي الدوري الحالي قبل 25 يوليو المقبل وفقا لما أعلنته رابطة الأندية المحترفة بسبب المباريات المؤجلة للأهلي بعد صعوده لنهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي. 
من ناحية أخرى، يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، مباراة ودية يوم 18 يونيو من الشهر المقبل أمام منتخب جنوب السودان.
وتقرر إقامة ودية منتخب مصر مع جنوب السودان باستاد القاهرة في الثامنة مساءً.
ويرتبط منتخب مصر بمباراة أمام غينيا يوم 14 يونيو في المغرب، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار.

فيتوريا عامر حسين الدوري المصري اتحاد الكرة