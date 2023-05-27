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السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

قدمها محمد عبدالوهاب للجمهور في عمر الـ 9 سنوات.. محطات في حياة فاتن حمامة

سيدة الشاشة العربية
سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة
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1- ولدت فاتن أحمد حمامة في 27 مايو 1931 في السنبلاوين بالدقهلية وكان والدها موظفًا في وزارة المعارف

2- كان لها ثلاثة أشقاء هم منير وليلى ومظهر وقد أحبت الفن وكانت تلح على والدها لمشاهدة أفلام آسيا داغر 

3- فازت في مسابقة أجمل طفلة في مصر فأرسل والدها صورتها للمخرج محمد كريم الذى كان يبحث عن طفلة تقوم بالتمثيل مع محمد عبد الوهاب

4- قامت بأول مشاركة سينمائية في عمر الـ 9 سنوات بدور قصير "الطفلة أنيسة" في فيلم "يوم سعيد" بطولة محمد عبد الوهاب عام 1940 

5- كررت التجربة مرة ثانية في عمر الـ 13 في فيلم "رصاصة في القلب" بطولة محمد عبدالوهاب عام 1944 

6- قدمت المشاركة الثالثة في عمر الـ 15 في فيلم "دنيا" عام 1946 بطولة راقية إبراهيم ودولت أبيض 

7- تمكنت في ذلك الوقت من حجز مكانها في السينما المصرية وفي نفس العام التحقت بالمعهد العالي للتمثيل

8- من أهم أعمالها في عالم السينما والتلفزيون: أرض الأحلام (داوود عبد السيد – 1993)، إمبراطورية ميم (حسين كمال – 1972)، المنزل رقم 13 (كمال الشيخ – 1952)، نهر الحب (عز الدين ذو الفقار – 1960)، الباب المفتوح (هنري بركات – 1963)، الحرام (هنري بركات – 1965)، يوم مُر ويوم حلو (خيري بشارة – 1988)، صراع في الوادي (يوسف شاهين – 1954)، الليلة الأخيرة (كمال الشيخ – 1963)، دعاء الكروان (هنري بركات – 1959) 

9- حصلت على العديد من الجوائز منها أحسن ممثلة لسنوات عديدة ولقب سيدة الشاشة العربية وشهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة‏ عام 1999

10- فازت بجائزة نجمة القرن من قبل منظمة الكتاب والنقاد المصريين عام 2000 ووسام الأرز من لبنان (1953، 2001)

11-  منحها الرئيس جمال عبدالناصر ميدالية الشرف ومنحها رفيق الحريري وسام المرأة العربية 

12- حصلت على شهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية ببيروت‏ عام 2013″

13- تزوجت فاتن حمامة 3 مرات، الأولي في عمر الـ 16 من المخرج عز الدين ذو الفقار عام 1947، واستمر زواجهما حتى 1954 وأثمر عن زواجهما ابنتها نادية

14- ثم تزوجت عمر الشريف  في عمر الـ 23 لمدة 20 عامًا من 1954 حتى 1974 وأثمر عن زواجهما ابنهما طارق الشريف

15- وبعدما انفصلت عن عمر الشريف بسنوات تزوجت من الطبيب المصري عبد الوهاب محمود وعاشت معه حتى وفاتها عام عام 2015 عن عمر يناهز 84 عامًا 

 

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