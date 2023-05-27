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السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

القوى العاملة : تعاون مشترك مع الكلية التكنولوجية بالمنوفية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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عقدت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية لقاءً مع وفد الكلية التكنولوجية بقويسنا لبحث سبل التعاون والشراكة بين الطرفين في مجالات تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل وذلك ضمن استهداف تأهيل خريجى التعليم وسد الفجوة بين التعليم والتطبيق على أرض الواقع داخل شتى ميادين العمل ، وإبرام بروتوكول تعاون خاص بالسلامة والصحة المهنية وتعاون مشترك لتوظيف الخريجين و تنظيم ندوات توعوية  للطلبة داخل الحرم الجامعى ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالتعاون مع الشركاء الإجتماعيين لتعزيز خطط التشغيل والتدريب المهنى التى تقوم بها الوزارة ومديرياتها بالمحافظات لخدمة الشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب وعمل لائقين .

وأوضحت الوزارة انها تلقت تقريراً من سعد عبدالحميد عامر مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية بشأن تنظيم لقاء مشترك مع ممثلى الكلية التكنولوجية لبحث أوجه التعاون المشترك ومجالات الشراكة بين القوى العاملة و الكلية ، تمهيداً لإبرام بروتوكول تعاون بين الطرفين وتحديد بنود البروتوكول والتشاور فيها والاتفاق على البنود العريضة له ، وتناول الإجتماع آلية العمل في مجال تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل وذلك ضمن استهداف تأهيل خريجى التعليم وسد الفجوة بين التعليم والتطبيق على أرض الواقع داخل شتى ميادين العمل واقامة تعاون خاص بالسلامة والصحة المهنية ،وتعاون مشترك لتوظيف الخريجين و تنظيم ندوات توعوية  للطلبة داخل الحرم الجامعى لتعريف الخريجين بقوانين العمل ولائحة تشغيل  النساء وتفعيل دور وحدة المساواه بين الجنسين وشؤن المرأة وسوق العمل .

وتابع  مدير المديرية أنه تم التطرق إلى شرح عن شركات الحاق العمالة بالخارج وكيفية تأهيلهم لسوق العمل وكيفية عمل السيرة الذاتية وسبل تنظيم برامج تدريبية متنوعة بالإستعانة بكوادر الجامعة تؤهل الخريجين بكافة تخصصاتهم لسوق العمل ، بالإضافة إلي تنظيم ملتقي توظيفي يعقد دورياً ، وتنظيم معارض لتعريفهم بالبرامج التدريبية المتاحة وتقديم خدمات متبادلة للمؤسسات الخدمية ودراسة عمل بروتوكول تعاون للإستفادة من الكوادر الجامعية في كافة الخدمات الإستشارية  لتحفيز الشركات وتفعيل الورش الهندسية وتشكيل لجنة فنية لقياس مستوى المهارة للخريجين لإصدار الشهادات والتراخيص لهم ، والمساهمة في إعداد دليل إرشاد توصيفات وظيفية ،والمشاركة في الفعاليات و الخدمات المقدمة لذوي الهمم ، ودراسة مشكلاتهم والعمل على حلها لتعظيم قيم التعاون المشترك بينهم وبين الجامعة .

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التدريب المهني إلحاق العمالة بالخارج السلامة والصحة المهنية المنوفية توظيف الخريجين توفير فرص تدريب سوق العمل كلية التكنولوجية محافظة المنوفية مديرية القوي العاملة مستوى المهارة ندوات توعوية وزير القوى العاملة حسن شحاتة