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السبت 27 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مهاجم إنبي على رادار جهاز المنتخب الأول

فيتوريا
فيتوريا
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اقترب أحمد أمين أوفا، مهاجم إنبي، من دخول قائمة منتخب مصر أمام غينيا بعد تألقه الفترة الأخيرة مع فريقه وإحرازه أكثر من هدف بالدورى.

 ويبحث فيتوريا المدير الفني للمنتخب، عن أسماء جديدة لتعويض أحمد حسن كوكا مهاجم المنتخب الذى يغيب عن المنتخب للإصابة.
يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، مباراة ودية يوم 18 يونيو من الشهر المقبل أمام منتخب جنوب السودان.
وتقرر إقامة ودية منتخب مصر مع جنوب السودان باستاد القاهرة في الثامنة مساءً.
ويرتبط منتخب مصر بمباراة أمام غينيا يوم 14 يونيو في المغرب، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار.

المنتخب الاول إنبى فيتوريا