48 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية أمام 197 لجنة بالقاهرة

تابع أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، غرفة العمليات الرئيسية للامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية لعام 2023 (دور أول)، حيث يؤدى (47985) طالبا وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية، موزعين على (197) لجنة، (23233) تجارى، (21994) صناعى، (2650) فندقى، (108) زراعى.

وأكد وكيل أول الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل دائم منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث تم الاطمئنان على جميع خطوط سير مراكز توزيع الأسئلة حتى وصولها إلى اللجان.

وشدد "موسى" على ضرورة الالتزام بكل الضوابط والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، والعمل على تهيئة الجو النفسى للطلاب والمعلمين وعدم اصطحاب التليفون المحمول للطلاب والملاحظين والتصدى بكل حزم لأى محاولة غش تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب ومصادرة أى تليفون محمول فى حالة ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كذلك اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والسلامة المهنية قبل الامتحان وبعد أداء الامتحان.

كما أشار إلى التنسيق الكامل مع مديريات الأمن، الصحة، ومرفق الإسعاف، ورؤساء الأحياء، وذلك للتأمين المناسب للطلاب واللجان الامتحانية.

وأوصى "مدير المديرية" مديرى عموم الإدارت بالتواجد وتذليل كافة العقبات وتوفير كافة الأجواء الآمنة لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر.