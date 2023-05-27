ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة بحوزته سلاح ناري وذخائر بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام اليوم من ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة وبحوزته سلاح نارى وذخائر وكمية من مخدر الهيروين بالقليوبية.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية من ضبط (عنصر إجرامى - له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد 6 جنايات أبرزها "قتل -قتل عمد والمحكوم عليه فيهما بالإعدام" - مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة) وذلك حال تواجده بغرفة بأرض فضاء كائنة بدائرة المركز .. وبحوزته ( بندقية آلية – 9 خزينة آلية – عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام – ميزان حساس – دراجة نارية – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة ) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه والدراجة النارية لسهولة التنقل.

هذا وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (160 ألف جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

