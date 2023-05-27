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السبت 27 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاتحاد الافريقى: يجب وقف القتال في السودان فورًا وبلا شروط

الخرطوم
الخرطوم
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مع تجدد الاشتباكات في العاصمة الخرطوم اليوم السبت، بين الجيش والدعم السريع، رغم الهدنة القصيرة المعلنة منذ ليل الاثنين الماضي، شدد الاتحاد الإفريقي على ضرورة وقف القتال في الحال.

وأوضح مجلس السلم والأمن الإفريقي في بيان أن القتال في السودان تفجر بسبب اختلاف الرؤى حول الاتفاق الإطاري الذي وقع بين المكون العسكري والمدني في ديسمبر الماضي، من أجل تشكيل حكومة مدنية بعيدًا عن العسكر، وتوحيد القوات المسلحة، من أجل إعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي.
إلى ذلك، شدد على ألا حل عسكريًا للأزمة السودانية، داعيا إلى وجوب وقف القتال في الحال دون شروط مسبقة.

كما حذر من أن عدد النازحين تفاقم بفعل الصراع، ووصل لأكثر من 700 ألف حتى التاسع من الشهر الحالي.

الخرطوم الاتحاد الافريقي مجلس السلم والأمن الأفريقي