يعرض نهاية مايو بمصر.. روبرت دي نيرو مهاجر إيطالي في "About My Father"

يعود النجم روبرت دي نيرو إلى دور العرض المصرية بفيلم كوميدي اجتماعي بعنوان "About My Father" للمخرجة الأمريكية من أصول إيطالية لورا تيروسو، والذي يقدم من خلال دور مهاجر إيطالي يدعى "سالفو"، والذي يعمل كمصفف للشعر، ويدعيه ابنه لمقابلة الفتاة التي يحبها وعائلتها لتدور العديد من المفارقات الكوميدية.

وقال دي نيرو عن الفيلم: "لقد أعجبني السيناريو لأنه يحتوي علي تجربة شخصية، كما أنه بعد التعرف على مخرجة الفيلم لورا وأدركت أن خلفتيها من بروكلين بالإضافة إلى كونها إيطالية أمريكية، ولذلك هي مدركة لكل التفاصيل الدقيقة عن هذا العالم الذي نقدمه من خلال أحداث الفيلم، وهو أمر مهم جدا، خاصة عندما أحتاج إلى الدعم في التفاصيل الخاصة به، وبشخصية "سالفو" التي أقدمها ضمن أحداث الفيلم، فهو أب إيطالي مهاجر لسيبستيان، ويتناول العمل علاقتهما معا".

أما لورا تيروسو مخرجة الفيلم فأشارت "إن الفيلم رومانسي كوميدي عن علاقة أب وابنه، وهو عمل نابع من القلب ومضحك ودافئ، وأعتقد أنه في النهاية ممتع للمشاهدين، فهو فيلم يسعدني أن يتمكن الجمهور من مشاهدته معا، لأن هناك ما يتعلق بمشاهدة الكوميديا في صالة السينما عن أي تجربة سينمائية أخرى".

وتدور أحداث الفيلم عندما يصارح سباستيان والده المهاجر الإيطالي الذي يتمتع بصفات محافظة لا تواكب التطور، بأنه ينوي التقدم للزواج من صديقته، فيصر الأب على إفساد عطلة الهالوين بينهما بعدد من الحوادث الكوميدية، ويعد الفيلم عودة للنجم روبرت دي نيرو للأفلام الاجتماعية الكوميدية التي قدمها في دور العرض المصرية بعد فترة طويلة منذ أن قدم فيلم "The War with Grandpa" عام 2020 مع المخرج تيم هيل، كما أن الفيلم يأتي عرضه بعد أن أعلن دي نيرو أنه أصبح أبا للمرة السابعة في سن 79 عاما.

يشارك في بطولة فيلم About My Father مع النجم العالمي روبرت دي نيرو كلا من كيم كاترال وليزلي بيب وسباستيان مانيسكالو وأندرس هولم وديفيد راشي والفيلم الجديد من تأليف أوستن ايرل ووسباستيان مانيسكالو ومن إخراج لورا تيروسو، وبدأ عرضه عالميا يوم 25 مايو في 5 دول وهي الأرجنتين وألمانيا والمجر ونيوزيلندا وسنغافورة، بينما سيعرض بدور العرض المصرية يوم 31 مايو القادم مع فرنسا.