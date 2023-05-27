وزير الصحة: انخفاض الإصابة بالأمراض الكبدية بنسبة 92% في مصر

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إن مبادرة 100 مليون صحة نجحت فى تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، خاصة بعد إجراء ٦٠ مليون مسحة للمواطنين للاطمئنان ضمن حملة الكشف المبكر عن الأورام والأمراض الكبدية، حتى استطاعت مصر تحصل على الأشهاد الدولة لخلوها من الفيروس الكبدى c حيث قلت نسبة الإصابة بنسبة ٩٢% سنويا.

وأضاف وزير الصحة: “كما نتبنى أحدث بروتوكلات العلاج على مستوى العالم وتقديمها للمرضى فى شكل علاج جديد استطعنا من خلاله تغيير نمط الحياة للمواطنين”.

وأكد أن الكشف المبكر وتشخيص أورام الكبد، وتدريب الأطباء على أحدث طرق التشخيص والعلاج، يهدف إلى إطلاع أطباء الكبد العاملين بوحدات الفيروسات الكبدية في مستشفيات وزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية، على أحدث وسائل التشخيص وبروتوكولات علاج أورام الكبد، حيث يتم خلال التدريبات، مناقشة دورة المريض داخل وحدات الفيروسات الكبدية، وآليات تقييم حالتهم الصحية، وتحديد العلاج المناسب، حسب الحالة الصحية لكل مريض.

وكشف وزير الصحة أنه خلال أيام سوف يتم إطلاق مبادرة رئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية للرئة.

جاء ذلك خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى لتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالمبادرة الرئاسية "للكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد"، مع إحدى الشركات الدواء الكبرى، بحضور قيادات وزارة الصحة .

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد نظمت يوما علميا للكشف المبكر وتشخيص أورام الكبد، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد تحت شعار «100 مليون صحة».

وأوضح وزير الصحة، أن اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، قامت منذ بدء البرنامج في عام 2019، تم من خلاله متابعة 116 ألفا و980 مريض تليف كبدي.

وكشف «عبد الغفار» عن جهود وزارة الصحة واللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية في إضافة الأدوية المناعية المعالجة لسرطان الكبد والتي تم تقديمها لـ 20 مريضًا حتى الآن، وجارِ العمل على إضافة فحوصات جديدة ضمن بروتوكولات التشخيص الدقيق لاكتشاف الأورام السرطانية.

من جانبه قال الدكتور محمد سويلم المدير العام لشركة "روش" مصر، إن التعاون المثمر مع الحكومة المصرية يسهم في وصول الحلول المتقدمة لجميع المرضى في أنحاء الجمهورية وتشجيع البحث العلمي والابتكار في مجال الأدوية والحلول المتطورة التي تساعد على تحسين جودة حياتهم، مؤكدًا الاستمرار في دعم المرضى لزيادة نسبة الكشف المبكر والمتابعة لسرطان الكبد، في إطار حرص الدولة المصرية على توفير أفضل رعاية صحية للمرضى.

وشدد سويلم على ضرورة الارتقاء بحالات المرضى فى مصر للقضاء على أمراض وسرطان الكبد.