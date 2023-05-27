ads
السبت 27 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

انطلاق معرض الفن التشكيلي "خمسة وخميسة" بثقافة الإسماعيلية

..
..
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد قصر  ثقافة الإسماعيلية، انطلاق معرض الفن التشكيلي "خمسة وخميسة"، لنخبة من فناني محافظة الإسماعيلية التشكيليين، ضمن أنشطة وفعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

ضم المعرض 25 لوحة فنية لخمسة فنانين حيث يشارك كل منهم بخمسة أعمال وهم الفنان محمد ربيع، الفنانة إيمان سلام، الفنانة د. منى الصياد، الفنان حسني عبد السلام، الفنان غريب أبو المجد، وذلك في مجالات التصوير الزيتي والرسم والأبيض والأسود، باستخدام خامات الألوان الأكريليك والألوان الزيتية وأيضا الألوان الجواش.

عن مشاركته قال الفنان محمد ربيع أثناء شرح أعماله الفنية عن ملحمة النصر التي أصبحت في ذاكرته سنوات كثيره وانتقل إلى عصر الازدهار من خلال الإنجازات المصرية ما بعد النصر، أما الفنانة إيمان سلام فتحدثت عن صمود مصر أم الدنيا في مواجهة الأزمات على مر العصور حتى عصر النهضة وهو ما عبرت به بأعمالها، أما الدكتورة منى الصياد فعبرت بعض أعمالها عن الفن الفرعوني والمصري القديم باستخدام الألوان الزاهية وخامات الأكريليك.

 وشارك الفنان حسني عبد السلام ببعض أعماله بالموتيفات الشعبية والتراثية في مجال الفنون التشكيلية، بينما جسد الفنان غريب أبو المجد بعض الوحدات في المنظور المعماري وأيضا الحفر على الخشب. وقد تم تكريم الفنانين المشاركين بشهادات تقدير لجهودهم في إثراء حركةالفن التشكيلي في الإسماعيلية.

فعاليات المعرض ينظمها فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، وتأتي استمرارا لدعم هيئة قصور الثقافة للفنون التشكيلية وللفنانين والمبدعين المصريين.

FB_IMG_1685177259639
FB_IMG_1685177259639
FB_IMG_1685177256522
FB_IMG_1685177256522
FB_IMG_1685177253420
FB_IMG_1685177253420
FB_IMG_1685177249812
FB_IMG_1685177249812
FB_IMG_1685177246761
FB_IMG_1685177246761
قصر ثقافة الاسماعيلية الهيئة العامة لقصور الثقافة الفن التشكيلي معرض خمسة وخميسة