بالفيديو.. مصطفى قمر يبث رقص المخرج شريف عرفه ويهنئه بزفاف ابنته

نشر الفنان مصطفى قمر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، فيديو أثناء غنائه فى فرح إبنة المخرج شريف عرفه.
https://www.instagram.com/reel/CsubIWAojT9/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==
وقدم قمر التهنئة للمخرج شريف عرفه وللعروسين، وعلق على الفيديو " مبروك للأستاذ الكبير شريف عرفه أبو فاطيما، ربنا يحرسكم ويسعدكم أجمل عروسين يا ولاد".
وظهر المخرج شريف عرفه فى الفيديو فى حالة سعادة كبيره، وشارك العروسين الإحتفال والرقص على أغنية "جت تصالحنى" غناء مصطفى قمر.
يذكر أن المخرج شريف عرفه أخرج الكثير من الأعمال السينمائية أبرزها "الجزيرة"، "الجريمه"، "إكس لارج"، "الكنز"، "الناظر صلاح الدين".