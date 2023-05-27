ads
السبت 27 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالفيديو.. مصطفى قمر يبث رقص المخرج شريف عرفه ويهنئه بزفاف ابنته

شريف عرفه ومصطفى
شريف عرفه ومصطفى قمر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نشر الفنان مصطفى قمر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، فيديو أثناء غنائه فى فرح إبنة المخرج شريف عرفه. 

https://www.instagram.com/reel/CsubIWAojT9/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

وقدم قمر التهنئة للمخرج شريف عرفه وللعروسين، وعلق على الفيديو " مبروك للأستاذ الكبير شريف عرفه أبو فاطيما، ربنا يحرسكم ويسعدكم أجمل عروسين يا ولاد".

وظهر المخرج شريف عرفه فى الفيديو فى حالة سعادة كبيره، وشارك العروسين الإحتفال والرقص على أغنية "جت تصالحنى" غناء مصطفى قمر.

يذكر أن المخرج شريف عرفه أخرج الكثير من الأعمال السينمائية أبرزها "الجزيرة"، "الجريمه"، "إكس لارج"، "الكنز"، "الناظر صلاح الدين".

شريف عرفة مصطفى قمر إكس لارج الجريمة الجزيرة