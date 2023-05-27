قطاع "اللاجئين الأسقفى" ينظم يوما للتوظيف

ينظم اليوم مكتب مصر الملجأ لخدمات اللاجئين، التابع للكنيسة الأسقفية وبالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، يوم للتوظيف وذلك بمسرح كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة مساءً.

يأتى يوم التوظيف ضمن حزمة من الأنشطة المقدمة للاجئيين بهدف تنمية قدراتهم المهنية فى سوق العمل حتى يصبحوا قادرين على متطلبات المعيشة.



الجدير بالذكر أن مكتب خدمة اللاجئين التابع للكنيسة الأسقفية يقدم خدماته للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء الذين يعيشون في مصر والذين فروا من بلدانهم الأصلية بسبب الحرب أو الكوارث.

ويسعى المكتب لتقديم المساعدات الإنسانية، والتشجيع النفسي والمساعدة في بناء الاكتفاء الذاتي واحترام الذات في إطار تحضيرهم للعودة إلى الوطن أو إعادة التوطين أو الاندماج في المجتمع المصري.