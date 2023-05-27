بالفيديو.. هداف النسخة الأولى لدوري أصحاب الساق الواحدة: أتمنى الفوز بكأس الأمم

قال اللاعب عبدالله مصطفى مهاجم الزمالك وهداف النسخة الأولى لدوري أصحاب الساق الواحدة، إنه كان يمارس كرة القدم حتى سن العاشرة عندما تعرض لحادث أليم أفقده إحدى قدميه، ثم ظل لمدة سنة في البيت يتلقى العلاج، ثم لعب كرة القدم مع أصدقائه بدون هدف، مضيفًا: "كنت بلعب كده عشان بحب كرة القدم".

وأضاف "مصطفى" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم السبت: "عندما بلغت السابعة عشرة من عمري شاهدت مقطع فيديو نشره للكابتن محمود عبده مؤسس وصاحب فكرة هذه اللعبة ومؤسس هذا الفريق، لمباراة بين منتخبي تركيا وإنجلترا لكرة القدم للساق الواحدة، ولما شفت الفيديو فرحت جدًا وكان هذا المقطع عبارة عن فيديو للشباب بساق واحدة من أجل المشاركة في منتخب للعبة".

وتابع: "بدأنا بـ 9 لاعبين واشتغلنا على الموضوع عشان يكون لينا منتخب ويكون لنا دوري، ومنذ عدة شهور قمنا بعمل أول دوري في مصر ويتكون من 4 فرق هي بيراميدز وزد والمقاولون العرب والزمالك، وشاركنا في بطولة أمم أفريقيا في تنزانيا عام 2021 ولم يكن الدوري بدأ بعد، وحصلنا على المركز السابع، وحصل حارسنا على جائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا".

وأردف، هداف دوري أصحاب الساق الواحدة لكرة القدم، أن اللعبة لها دوريات في دول العالم وأمم أفريقيا وكأس العالم، موضحًا أن مصر تستسضيف بطولة أفريقيا هذا العام، مشيرًا إلى أنه يعشق نادي الزمالك منذ صغره وكان يتمنى أن يقدم في الاختبارات للالتحاق بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لكن الحادث منعه من ذلك، وأصبح الآن قائد نادي الزمالك للساق الواحدة: "أتمنى الحصول على بطولة أفريقيا وأن أكون أحسن لاعب، وأتمنى أيضا أن أشارك في كأس العالم وأن أكون الأفضل في العالم".