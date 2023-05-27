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السبت 27 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

355 مليون دولار حصيلة فيلم "Fast X" في أسبوع

Fast X
Fast X
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يواصل فيلم “Fast X” للنجم فين ديزل، تصدر إيرادات شباك التذاكر العالمي عقب طرحه بصالات السينما قبل أسبوع.

بلغت إيرادات الفيلم الإجمالية 355 مليون دولار، جمع منها 85 مليونا في شباك التذاكر الأمريكي و270 مليونا في السوق الأجنبية. فيما بلغت تكلفته الإنتاجية 340 مليون دولار تقريبا.

الفيلم من إخراج لويس لوترييه، وتدور أحداثه بعد عودة دومينيك تريتو مجددًا رفقة فريقه، خلال مواجهة أخيرة في الفصل الختامي من القصة.

يُشار إلى أن أولى أجزاء سلسلة "Fast & Furious" صدر عام 2003، وحققت الأجزاء التسعة إجمالى إيرادات قدرت بنحو 6.29 مليار دولار عالميا.

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