الأمن يداهم مركز غير مرخص لعلاج الادمان في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام اليوم من ضبط مركز لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" بالقاهرة والقائمين على إدارته.

و أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة ) بإدارة مركز لعلاج الإدمان كائن بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة "بدون ترخيص" ، وإحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم - دون إستشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادى .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المختصة تم إستهداف المركز المُشار إليه ، وأمكن ضبط القائمين على إدارته وتبين أنهم ( 6 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" ) كما تبين وجود عدد (60) نزيل بداخل المركز ، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرهاً عنهم ، وقيام القائمين على إدارة المركز بتكبيلهم وتقييدهم بالحبال والتعدى عليهم بالضرب ، كما أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية مجهولة المصدر والأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية "ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية" – 2 سيارة يتم إستخدامها للإنتقالات وإصطحاب النزلاء كرهاً عنهم – مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم -

4 هواتف محمولة "خاصة بالمتهمين" - سجل دفترى – دفتر تحصيل نقدية - مجموعة من الحبال والعصى تستخدم فى تكبيل النزلاء) كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان أبرزها (إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان "بدون ترخيص"- مزاولة مهنة الطب والصيدلة من القائمين على إدارة المركز بدون ترخيص وصرف أدوية بدون إستشارة طبية - عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية).

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية ، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية للنزلاء بدون إستشارة طبية ، وأن الحبال المضبوطة تُستخدم فى تكبيل النزلاء.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

