الانتخابات التركية.. كل ما تريد معرفته قبل جولة الإعادة بين أردوغان وكليتشدار أوغلو

يصوت الأتراك غدًا الأحد 28 مايو في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بين الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كليتشدار أوغلو، والتي ستقرر ما إذا كان الرئيس سيمدد حكمه إلى عقد ثالث.

وفيما يلي دليل إلى جولة الإعادة، والمرشحان والقضايا الرئيسية بالإضافة إلى تفاصيل حول كيفية إجراء الانتخابات البرلمانية في 14 مايو:

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في الجولة الأولى من التصويت في 14 مايو، حصل أردوغان على 49.5٪ من التأييد، وهو أقل بقليل من الأغلبية اللازمة لتجنب جولة الإعادة في تصويت يُنظر إليه على أنه استفتاء على حكمه الاستبدادي.

كليتشدار أوغلو، مرشح تحالف المعارضة المكون من ستة أحزاب، حصل على 44.9٪ من التأييد، وحل المرشح الوطني سنان اوجان في المركز الثالث بتأييد 5.2٪ وتم القضاء عليه. أربكت النتيجة توقعات منظمي استطلاعات الرأي الذين وضعوا كيليجدار أوغلو في المقدمة.

المرشحون

الرئيس طيب أردوغان

بعد أكثر من 20 عامًا من وصول أردوغان وحزب العدالة والتنمية إلى السلطة، يأمل في تمديد فترة ولايته كأطول حاكم في تركيا الحديثة.

النصر من شأنه أن يرسخ حكم أردوغان الذي غير تركيا، ويعيد تشكيل الدولة العلمانية التي تأسست قبل 100 عام لتلائم رؤيته بينما يعزز السلطة بين يديه فيما يعتبره النقاد مسيرة نحو الاستبداد.

وحصل أردوغان هذا الأسبوع على تأييد القومي المتشدد سنان أوغان، مما زاد من حدة التحدي الذي يواجهه كيليجدار أوغلو في جولة الإعادة.

في التصويت البرلماني الذي أجري في 14 مايو، تراجع التأييد لحزب أردوغان عن حزب العدالة والتنمية بسبع نقاط من نسبة 42.6٪ التي فاز بها في انتخابات 2018، لكن مع تمتع تحالفه بأغلبية برلمانية، دعا الناخبين إلى دعمه من أجل ضمان الاستقرار السياسي.

كمال كليتشدار أوغلو

كليتشدار أوغلو هو مرشح المعارضة الرئيسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري، الذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك - مؤسس تركيا الحديثة.

عرض على الناخبين برنامجًا شاملًا ووعد بإعادة ضبط الديمقراطية، بما في ذلك العودة إلى نظام الحكم البرلماني واستقلال القضاء الذي يقول منتقدون إن أردوغان استخدمه لقمع المعارضة.

ومع ذلك، فقد اتخذ خطابه منذ 14 مايو منحى متشددا عندما كان يمد يده للناخبين القوميين في محاولته للتغلب على أردوغان، متعهدا بإعادة ملايين اللاجئين.

وأعادت الأحزاب المؤيدة للأكراد في تركيا تأكيد دعمها لكليتشدار أوغلو في جولة الإعادة دون تسميته، بعد يوم من التعبير عن غضبها من صفقة توصل إليها مع حزب النصر اليميني المتطرف المناهض للهجرة.

وأعلن زعيم حزبالنصر أوميت أوزداغ دعم حزبه لكليتشدار أوغلو يوم الأربعاء في دفعة محتملة لزعيم حزب الشعب الجمهوري، في مواجهة تأثير دعم أوغان لأردوغان، حصل حزب النصر على 2.2٪ من الأصوات في الانتخابات البرلمانية.

المخاطر

سيقرر التصويت ليس فقط من يقود تركيا، ولكن أيضًا كيف تُحكم، وإلى أين يتجه اقتصادها وسط أزمة غلاء معيشة عميقة، وشكل سياستها الخارجية.

ويقول منتقدو أردوغان إن حكومته قامت بتكميم الأفواه المعارضة وقوضت الحقوق ووضعت النظام القضائي تحت نفوذها، وهو ما نفاه المسؤولون.

ويعد الاقتصاد التركي في بؤرة التركيز، ويقول الاقتصاديون إن سياسة أردوغان غير التقليدية المتمثلة في انخفاض أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع الأسعار هي التي دفعت التضخم إلى 85٪ العام الماضي، وهبوط الليرة إلى عُشر قيمتها مقابل الدولار خلال العقد الماضي، وتعهد كيليتشدار أوغلو بالعودة إلى السياسة الاقتصادية الأكثر تقليدية واستعادة استقلال البنك المركزي التركي.

في الشؤون الخارجية، في ظل حكم أردوغان، استعرضت تركيا قوتها العسكرية في الشرق الأوسط وخارجه، وأقامت علاقات أوثق مع روسيا، وشهدت العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة متوترة بشكل متزايد.

كما توسطت تركيا والأمم المتحدة في اتفاق بين موسكو وكييف لصادرات القمح الأوكراني، وأعلن أردوغان الأسبوع الماضي أحدث تمديد لمدة شهرين.

الناخبون

أكثر من 64 مليون تركي مؤهلون للتصويت في ما يقرب من 192000 مركز اقتراع، بما في ذلك أكثر من 6 ملايين ناخب لأول مرة في 14 مايو. وهناك 3.4 مليون ناخب في الخارج، صوتوا في الفترة من 20 إلى 24 مايو.

وتفتح مراكز الاقتراع في تركيا أبوابها الساعة الثامنة صباحا (0500 بتوقيت جرينتش) وتغلق في الخامسة مساء (1400 بتوقيت جرينتش) يوم 28 مايو، وحظر بيع المشروبات الكحولية يوم الانتخابات.

نسبة المشاركة في الانتخابات التركية مرتفعة بشكل عام، ففي 14 مايو، بلغت نسبة الإقبال 87.04٪ من الناخبين المؤهلين، بنسبة 88.9٪ في تركيا و49.4٪ في الخارج.

نتائج

وبموجب قواعد الانتخابات، تم حظر الأخبار والتنبؤات والتعليقات حول التصويت حتى الساعة السادسة مساءً (1300 بتوقيت جرينتش) ووسائل الإعلام حرة في نشر نتائج الانتخابات من التاسعة مساءً (1800 بتوقيت جرينتش) فقط.

ومع ذلك، قد يسمح المجلس الأعلى للانتخابات لوسائل الإعلام بتقديم تقرير عن النتائج في وقت مبكر وعادة ما يفعل ذلك، ومن المرجح أن تظهر النتائج مساء الأحد في وقت أبكر مما كانت عليه في 14 مايو بالنظر إلى البساطة النسبية لورقة الاقتراع.