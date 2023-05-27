فيديو.. برلمانية: الحوار الوطني ناقش تأهيل المعلمين ماديا للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية

قالت الدكتور جيهان البيومي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن من أهم النقاط التي تم النقاش حولها في الحوار الوطني هو قضية المعلم.

وأضافت "جيهان" في حوارها لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم السبت، أنه القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية لابد من وجود دعم وتأهيل مادي للمعلم ليكون محور أساسي له مثلما نطالبه بعمل تأهيل علمي وتقني واستخدام وسائل تكنولوجيا حديثه لإيصال المعلومات، ولذلك لابد من النظر للمعلم بنظرة ثاقبة بتوفير حياة كريمة تجعله مؤهلًا نفسيًا للتعامل مع الطلاب ودخول المدرسة بحب.

وتابعت أن الاحتياج المادي للمدرسين وإحساسهم بعدم القدرة على الوفاء بالالتزام يجعلهم يبعدون عن المدرسة ويركزون في الدروس الخصوصية، وفي هذا السياق، نشكر جهود الدولة والفكرة المطروحة لتأسيس الأكاديمية الوطنية للمعلمين حتى تختص بالتعليم والنظرة الشاملة له، هذه فكرة ثاقبة ورؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي نوجه له كل التحية والتقدير على هذا الجهد المبذول.